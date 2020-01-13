Зидан выигрывает трофей с "Реалом" в среднем каждые 19 матчей

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан взял десятый трофей со своей нынешней командой.

Напомним, что в воскресенье "сливочные" в серии пенальти победили "Атлетико" и стали обладателями Суперкубка Испании.

Как сообщает Mister Chip, всего французский специалист провёл на посту главного тренера "Реала" 187 матчей, то есть в среднем он выигрывает титул каждые 19 игр.

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