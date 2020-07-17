Зидан выигрывает трофей в качестве тренера "Реала" каждые 19 матчей

У наставника мадридского "Реала" Зинедина Зидана сумасшедшая статистика по завоеванию трофеев во главе "сливочных".

Под руководством французского специалиста команда провела 209 матчей и выиграла 11 различных кубков.

Таким образом, "Реал" в эпоху Зидана-тренера берёт один трофей в среднем за 11 игр.

Напомним, что благодаря вчерашней победе над "Вильярреалом" (2:1) мадридцы досрочно стали чемпионами Испании.

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