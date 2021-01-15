Зидан вылетает из Суперкубка, проваливая первый тайм, а Марселино снова в деле: главные выводы по матчу "Реал" - "Атлетик"

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Зидан вылетает из Суперкубка, проваливая первый тайм, а Марселино снова в деле: главные выводы по матчу "Реал" - "Атлетик"атчу 

Эль-Класико в финале Суперкубка Испании не будет! Вчера мадридский "Реал" не смог переиграть "Атлетик" и вылетел. Если смотреть на статистику, то исход выглядит странным, ведь королевский клуб полностью переиграл своего соперника. Однако, если смотреть в суть вещей, в поражении есть определенная закономерность. Счет в матче был открыт уже на 18 минуте. Баски перехватили мяч на чужой половине поля, разрезным пасом вывели Рауля Гарсию на свидание с голкипером, а тот легко переиграл Куртуа. Второй мяч залетел в ворота мадридцев на 38 минуте: Васкес сфолил в штрафной на Мартинесе, реф указал на точку, а Гарсия оформил дубль. "Реал" смог ответить одним точным выстрелом на 73 минуте: после затяжной атаки Каземиро головой сбросил мяч во вратарскую после подачи с фланга, а Бензема отправил мяч в сетку с нескольких метров. Сегодня попробуем разобраться в основных причинах поражения "Реала".

Перемен требуют "реаловские" сердца

Поражение от "Атлетика" прервала 9-матчевую беспроигрышную серию "Реала" и стало для мадридцев первым за 12 последних матчей против Бильбао. Оно стоила "сливочным" финала Суперкубка, поэтому есть соблазн назвать игру чемпиона катастрофической. Впрочем, Зинедин Зидан отказался считать это фиаско провалом – и в этом есть определенная доля правды. "Реал" провалил первый тайм, не придумав ничего против высокой линии обороны "Атлетика" (в среднем она у басков стояла в 53 метрах от собственных ворот) и не создав ни одного момента. С этим Зидан не спорил, однако во втором тайме мадридцы наверстали упущенное – их суммарная статистика бьет соперника по всем аспектам. Счет по ожидаемым голам – 2,09 vs 0,94, по ожидаемой остроте передач – 2,18 vs 0,93, по передачам в штрафную с игры – 22:8, по касаниям в штрафной – 39:20, по ударам – 21:8 (6:4 в створ). Все – в пользу "Реала". Все, кроме финального счета!

"Реал" действительно наиграл на два гола. Бильбао откровенно повезло с двумя стойками и ошибками Васкеса, поэтому говорить о каком-то остром кризисе в игре "сливочных" не стоит. Мадридцы все еще играют на топ-уровне! Проблема заключается в том, что их превосходство не нивелировало сильные качества "Атлетика": баски подсели в середине второго тайма, но до и после этого периода игры шикарно контратаковали, не уступив по количеству явных голевых моментов (4:4) и показав классные статистические показатели. 12-я команда чемпионата слишком много себе позволяла в матче за финал Суперкубка – и это уже не первый подобный случай в сезоне. В памяти сохраняются матчи против "Шахтера", "Кадиса" и "Алавеса", в которых "Реал" тоже проваливал первый тайм, разгонялся во втором, но не дожимал соперника. В недавних ничейных поединках с "Эльче" и "Осасуной" "бланкос" вообще опустились до уровня аутсайдеров, хотя в этом же сезоне они тактически уничтожили "Интер", "Боруссию" (М) и "Барселону" (ну или почти уничтожили). Выглядит странно, но при детальном рассмотрении такие качели становятся логичными.

Во-первых, у "Реала" есть проблемы с кадрами. У "сливочных" явный дефицит забивных нападающих, у них нет качественной замены Карвахалю, Азар не в форме, Варан бьет рекорды по "привозу", а Асенсио, Иско, Эдегор, Родриго и многие другие игроки – люди настроения. При этом Модричу уже 35 лет, Кроосу – 31, Рамосу – 34, а Винисиус сих пор не может повзрослеть. Такой разбалансированный состав еще позволяет выиграть определенные ключевые встречи (и то не все), но для работы на дистанции он слишком нестабилен. Во-вторых, есть проблемы и у Зинедина Зидана. С начала нынешнего сезона он никак не может преодолеть нестабильность прессинга "Реала" – по его интенсивности Мадрид находится в середине таблицы Ла Лиги, однако более важно, что давление часто выключается (или из-за неправильной структуры, или из-за нехватки дисциплины). Эта проблема вместе с особенностями обороны делает "сливочных" уязвимыми к быстрым контратакам. Именно на них "Атлетик" и разрывал "королевский клуб" в полуфинале Суперкубка. Впрочем, здесь опять же приходится возвращаться к кадровому вопросу. Поражение "Атлетику" не стала катастрофой, но оно подчеркнуло быструю деградацию "Реала". Зинедину Зидану удается смягчить его падение, не допуская крутого пике и даже выигрывая чемпионства, однако в этом сезоне провалов с аутсайдерами уже слишком много. При этом Суперкубок проигран, а шансы на очередное чемпионство тают с каждой новой осечкой – и все они, к сожалению, не выглядят случайными. Словом, "Реалу" срочно необходимо начинать перестройку.

"Атлетик" может выиграть Суперкубок

Конечно, делать далеко идущие выводы о работе Марселино в Бильбао еще рано, но в первых двух матчах новый тренер "львов" сделал Атлетик, как говорят в Америке, "greate againe" – на "Камп Ноу" баски сыграли со счетом 2:3, а "Реал" удалось выбить из Суперкубка при очень симпатичной игре. И это мы говорим о 12-ой команде чемпионата! Марселино вывел "Атлетик" в четвертый матч за Суперкубок Испании – интересно, что предыдущие три "львы" также сыграли против "Барселоны". Марселино уже раз сражался за трофей против "Барсы" весной 2019-го, переиграв каталонцев в финале Кубка с "Валенсией". Сейчас у него есть прекрасный шанс второй раз обидеть "блаугранас", ведь "Барса" с горем пополам прошла "Сосьедад", "Реал" вообще проиграл, а этому же составу "Атлетика" каталонцы сгорели в прошлогоднем розыгрыше Кубка. С басками вообще трудно всем, а когда их ведет в бой такой тренер... Словом, финал должно быть прекрасным!

*При подготовке публикации были использованы материалы из иностранных источников

Игорь Малиенко soccernews.ru
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