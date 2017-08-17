Зидан вышел на третье место среди тренеров "Реала" по количеству трофеев

Минувшей ночью мадридский "Реал" выиграл Суперкубок Испании, победив "Барселону" в двух матчах с суммарным счётом 5:1.

Как сообщает Marca, этот трофей стал для Зинедина Зидана седьмым у руля "сливочных". Таким образом, он сравнялся по этому показателю с Висенте Дель Боске и вышел на третье место в истории королевского клуба.

Впереди французского специалиста находятся только Мигель Муньос (14 трофеев) и Луис Моловни (8).

Напомним, что ранее Зидан, будучи главным тренером "Реала", дважды выиграл Лигу Чемпионов и Суперкубок УЕФА, а также по разу - Примеру и клубный чемпионат мира.

Не пропустите: Зидан: "Рад, что мы начали сезон с трофеев". | http://soccernews.ru