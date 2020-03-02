Зидан вышел на второе место по числу побед с "Реалом" в Примере

Победа над "Барселоной" в 26-м туре Примеры стала 89-й в турнире для Зинедина Зидана на посту наставника "Реала".

По этому показателю француз догнал Лео Бенхаккера. Впереди только легендарный Мигель Муньос, у которого 257 выигранных матчей в чемпионате у руля "сливочных".

Также Зидан сравнялся с Бенхаккером по числу матчей во всех турнирах на тренерской должности в "Реале" - 198.

Обгоняют их Висенте Дель Боске (246) и всё тот же Муньос (605).

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