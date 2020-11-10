Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу матчей в Примере

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан провёл 153-й матч во главе команды в рамках чемпионата Испании.

Под руководством французского специалиста "сливочные" добыли 104 победы в Примере, 30 раз сыграли вничью и потерпели 19 поражений.

По числу игр в национальном первенстве Зидан теперь делит второе место с Висенте Дель Боске среди всех тренеров в истории королевского клуба.

Рекордсменом "Реала" остаётся легендарный Мигель Муньос с 424 матчами в Примере.

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