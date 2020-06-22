Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед

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Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан одержал 134-ю победу во всех турнирах во главе "сливочных".

Напомним, что в воскресенье столичная команда в гостях обыграла "Реал Сосьедад" со счётом 2:1.

По числу победных матчей французский тренер вышел на второе место в истории королевского клуба, опередив Висенте Дель Боске (133).

А недосягаемым лидером "Реала" по этому показателю остаётся легендарный Мигель Муньос (357).

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