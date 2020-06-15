Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед в Примере

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан одержал 90-ю победу в Примере во главе "сливочных".

Напомним, что в воскресенье столичная команда на своём поле обыграла "Эйбар" со счётом 3:1.

По числу победных матчей в чемпионате французский тренер вышел на второе место в истории королевского клуба, опередив Лео Бенхаккера (89).

А недосягаемым лидером "Реала" по этому показателю остаётся легендарный Мигель Муньос (257).

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