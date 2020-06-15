Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед в Примере

Теги реал мадридзинедин зиданстатистика

Зидан вышел на второе место среди тренеров "Реала" по числу побед в Примере

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан одержал 90-ю победу в Примере во главе "сливочных".

Напомним, что в воскресенье столичная команда на своём поле обыграла "Эйбар" со счётом 3:1.

По числу победных матчей в чемпионате французский тренер вышел на второе место в истории королевского клуба, опередив Лео Бенхаккера (89).

А недосягаемым лидером "Реала" по этому показателю остаётся легендарный Мигель Муньос (257).

Не пропустите: Зидан стал третьим главным тренером в истории "Реала" с 200 матчами. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Главные новости дня: 14 июня

Главные новости дня: 14 июня

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов