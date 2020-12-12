Зидан высказался мнением о предстоящем дерби с "Атлетико"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал чего ждет от матча с "Атлетико".

"Атлетико" наш конкурент. Наша задача не дать им делать то, в чем они хороши. Стоит учесть, что соперник уже длительное время выступает на высоком уровне. Симеоне – прекрасный специалист. Но мы должны быть сконцентрированы на собственных действия, на нашем подходе к игре. Это интересует меня в первую очередь, – сказал француз в интервью официальному сайту клуба.