Зидан высказался мнением о предстоящем дерби с "Атлетико"

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Зидан высказался мнением о предстоящем дерби с "Атлетико"Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал чего ждет от матча с "Атлетико".

"Атлетико" наш конкурент. Наша задача не дать им делать то, в чем они хороши. Стоит учесть, что соперник уже длительное время выступает на высоком уровне. Симеоне – прекрасный специалист. Но мы должны быть сконцентрированы на собственных действия, на нашем подходе к игре. Это интересует меня в первую очередь, – сказал француз в интервью официальному сайту клуба. 

"Сливочные" примут "матрасников" в субботу, 12 декабря.

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