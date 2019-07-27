Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после поражения от "Атлетико" (3:7) в матче Международного Кубка Чемпионов дал комментарий по поводу будущего в клубе вингера Гарета Бэйла.

"На данный момент всё по-прежнему, Бэйл с нами, он вышел на поле. Что будет дальше? Посмотрим", - цитирует Зидана The Independent.

В матче с "Атлетико" 30-летний валлиец вышел на замену на 62-й минуте вместо Марсело.

Ранее сообщалось, что Бэйл договорился о переходе в "Цзянсу Сунин".

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