Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"

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Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан после поражения от "Атлетико" (3:7) в матче Международного Кубка Чемпионов дал комментарий по поводу будущего в клубе вингера Гарета Бэйла.

"На данный момент всё по-прежнему, Бэйл с нами, он вышел на поле. Что будет дальше? Посмотрим", - цитирует Зидана The Independent.

В матче с "Атлетико" 30-летний валлиец вышел на замену на 62-й минуте вместо Марсело.

Ранее сообщалось, что Бэйл договорился о переходе в "Цзянсу Сунин".

Не пропустите: Зидан прокомментировал разгромное поражение от "Атлетико" в Международном Кубке Чемпионов. | http://soccernews.ru
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Карлыч69
Карлыч69

Бейл: "С такой зарплатой какую мне платит мешок, я готов ежедневно собирать грибы на гольфовом поле до конца контракта" )

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