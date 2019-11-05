Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он не хочет терять валлийского нападающего Гарета Бэйла до конца сезона.

"Сейчас Бэйл не может ни играть, ни нормально тренироваться. Но Уэльс имеет право вызвать его в сборную. Мы не будем вмешиваться. Гарет страдает больше всех. Мы будем следить за ним в течение недели, когда он будет в сборной Уэльса.

Между мной и Гаретом нет проблем. Информация о том, что я не хочу видеть в команде - это полный бред. Я хочу, чтобы Бэйл остался в "Реале" до конца сезона. Он является частью нашей команды", - приводит слова Зидана AS.

В нынешнем сезоне 30-летний Бэйл провел за "Реал" семь матчей во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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