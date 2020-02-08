Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"
Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно будущего Гарета Бэйла в клубе.
"Я доволен всеми футболистами. У нас в составе 25 футболистов и перед каждым матчем нужно делать выбор. Никаких проблем нет. Бэйл входит в наши планы. Он желает выступать за "Реал" и бороться за место в основе. Иногда он не играет, как это было в последних играх, но это ничего не значит.
Я не хочу обсуждать его непопадание в состав. Нужно делать выбор. Мы следим за ним и понимаем, что он может дать команде. Мне нужно, чтобы он показал свою лучшую форму", - приводит слова Зидана As.
Напомним, что соглашение валлийца с клубом рассчитано до лета 2022 года.
Читайте также: Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках "Реала". | http://soccernews.ru
главное
-
"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер
-
"Барселона" интересуется Луисом Суаресом
-
Возвращение Сетьена, Миланское дерби и битва за немецкий престол: рассказываем о самых интересных битвах выходных!
-
Сёмин рассказал, когда завершит тренерскую карьеру
-
Зидан недоволен работой Бэйла на тренировках "Реала"
Лента новостей
-
Зидан включил Бэйла в заявку "Реала" на матч с "Осасуной"
-
Малиновский принес "Аталанте" победу над "Фиорентиной"
-
1
Пети: "Роналду - монстр, а Месси, которому 32 года, осталось играть на самом высоком уровне еще год или два"
-
1
Тедеско: "У "Спартака" сейчас нет стартового состава"
-
Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"
-
"Барселона" в январе пыталась вернуть Иньесту
-
"Спартак" показал видео с награждением после победы в Кубке Париматч Премьер
-
В сферу интересов "Локомотива" входят восемь форвардов
-
"Эвертон" обыграл "Кристал Пэлас" в матче АПЛ
-
"Леванте" выиграл у "Леганеса" в 23-м туре Примеры
-
Смолов попал в заявку "Сельты" на матч с "Севильей"
-
"Манчестер Сити", "Барселона", "Бавария" и "Интер" поспорят за перспективного испанца
-
Защитник сборной Греции отказал двум клубам РПЛ
-
1
"Спартак" - победитель Кубка "Париматч" Премьер
-
Игало не поедет с "Манчестер Юнайтед" на сбор в Испанию из-за коронавируса
-
1
Соболев забил дебютный гол за "Спартак"
-
Матч "Спартак" - "Партизан" едва не прервался из-за судейского скандала
-
1
Смолов рассказал, сколько времени ему потребовалось на принятие предложения "Сельты"
-
"Бавария" хочет купить защитника "Аякса"
-
Хеведес оценил перспективы Алексея Миранчука заиграть в европейском клубе
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14