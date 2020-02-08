Зидан высказался о будущем Бэйла в "Реале"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан высказался касательно будущего Гарета Бэйла в клубе.

"Я доволен всеми футболистами. У нас в составе 25 футболистов и перед каждым матчем нужно делать выбор. Никаких проблем нет. Бэйл входит в наши планы. Он желает выступать за "Реал" и бороться за место в основе. Иногда он не играет, как это было в последних играх, но это ничего не значит.

Я не хочу обсуждать его непопадание в состав. Нужно делать выбор. Мы следим за ним и понимаем, что он может дать команде. Мне нужно, чтобы он показал свою лучшую форму", - приводит слова Зидана As.

Напомним, что соглашение валлийца с клубом рассчитано до лета 2022 года.

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