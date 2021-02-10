Зидан высказался о будущем Рамоса в "Реале"

Теги реал мадридзинедин зидансерхио рамос

Зидан высказался о будущем Рамоса в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что на команду влияет неопределенность с будущим капитана команды Серхио Рамоса.

"Конечно, неопределенная ситуация с будущим Рамоса влияет на команду. Но от разговоров ничего не изменится. Мы лишь можем продолжать бороться и играть в футбол", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что 34-летний Рамос не может договориться с "Реалом" о продлении контракта, который действует до лета 2021 года. Таким образом, футболист может перейти в другой клуб бесплатно. В настоящее время защитник восстанавливается после травмы.

Не пропустите: Рамос рассказал, как прошла его операция на колене. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Украинец Путин не прошел просмотр в белорусском клубе

Украинец Путин не прошел просмотр в белорусском клубе

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов