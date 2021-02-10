Зидан высказался о будущем Рамоса в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан заявил, что на команду влияет неопределенность с будущим капитана команды Серхио Рамоса.

"Конечно, неопределенная ситуация с будущим Рамоса влияет на команду. Но от разговоров ничего не изменится. Мы лишь можем продолжать бороться и играть в футбол", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что 34-летний Рамос не может договориться с "Реалом" о продлении контракта, который действует до лета 2021 года. Таким образом, футболист может перейти в другой клуб бесплатно. В настоящее время защитник восстанавливается после травмы.

Не пропустите: Рамос рассказал, как прошла его операция на колене. | http://soccernews.ru