Зидан высказался о будущем Винисиуса в "Реале"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он по-прежнему рассчитывает на бразильского форварда Винисиуса Жуниора.

"Винисиус может рассчитывает на доверие тренера, то есть на мое. Он является будущим "Реала", но его время еще придет. Порой футболист не выходит на поле. Не нужно говорить, что я не рассчитываю на него. Винисиус входит в мои планы, я верю в него", - приводит слова Зидана AS.

В нынешнем сезоне 19-летний Винисиус провел 3 матча в чемпионате Испании (один - в стартовом составе), не отметившись результативными действиями. Его контракт с клубом действует до лета 2025 года.

Не пропустите: Игроки "Реала" получили 11-ю травму с середины лета. | http://soccernews.ru