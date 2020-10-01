Зидан высказался о будущем Йовича в "Реале"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан пока не знает, где продолжит карьеру нападающий Лука Йович.
"Я не могу ничего утверждать, пока открыто трансферное окно. Сейчас он является игроком "Реала". Я принимаю решения. Но обсуждать то, что может произойти, я не собираюсь. Случиться может всё что угодно", - цитирует Зидана Marca.
В последнее время сообщалось об интересе к сербскому форварду со стороны "Айнтрахта", "Ромы" и "Манчестер Юнайтед".
22-летний Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года, сыграл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.
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|Команда
|М
|О
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|Реал Мадрид
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
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|19
|Леганес
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|Эспаньол
|20
|14