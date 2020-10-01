Зидан высказался о будущем Йовича в "Реале"

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Зидан высказался о будущем Йовича в "Реале"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан пока не знает, где продолжит карьеру нападающий Лука Йович.

"Я не могу ничего утверждать, пока открыто трансферное окно. Сейчас он является игроком "Реала". Я принимаю решения. Но обсуждать то, что может произойти, я не собираюсь. Случиться может всё что угодно", - цитирует Зидана Marca.

В последнее время сообщалось об интересе к сербскому форварду со стороны "Айнтрахта", "Ромы" и "Манчестер Юнайтед".

22-летний Йович выступает за "Реал" с лета 2019 года, сыграл 29 матчей, забил 2 гола и сделал 2 ассиста. Его рыночная стоимость - 32 миллиона евро.

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"Реал" снова за старое: команда Зидана с большим трудом обыграла "Вальядолид" за счет класса исполнителей. Это признак стиля или серьезных проблем?

"Реал" снова за старое: команда Зидана с большим трудом обыграла "Вальядолид" за счет класса исполнителей. Это признак стиля или серьезных проблем?

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