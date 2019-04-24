Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании

3 Теги реал мадридбарселоназинедин зидан

Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, что он думает о доминировании "Барселоны" в Примере.

"Это связано с комплексом причин, одного ответа нет. Могу лишь сказать, что в следующем сезоне мы постараемся стабильно играть в начале сезона, иначе потом нам будет сложно. Победа в Примере должна быть нашей целью.

У нас 33 титула чемпиона, а сколько их у "Барселоны"? Но в последние годы у них все хорошо, поэтому нам остается поздравить их.

Но если говорить о цифрах, то "Реал" чаще выигрывал чемпионат. Но нам нужно изменить динамику последних лет", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что в данный момент "Барселона" 25 лет становилась чемпионом Испании и в данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице.

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Комментарии

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МАДРИД
МАДРИД

Франко - это наше всё, да. Без него Реал бы не украл ди Стефано у Барсы. А не будь ди Стефано, не было бы и всех тех ЛЧ и Ла Лиг! С VAR и без заряженных судей, не видать нашему клубу побед! Будем каждый год вылетать в 1/8 финала ЛЧ! Про победу в Ла Лиге я вообще молчу - тут каталонцам нет равных!

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АНАЛДУ

Зидно как был хитрым и гнилым человеком таким и остался:)) Бросил Ювентус ради мадридских денег, потом киданул Реал, а после того как ему предложили кучу денег вернулся туда же спасителем:)) Еще и дырявого своего сына до сих пор там по блату держит:)))

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«Real + VАR = ноль . Это конец!»
«Real + VАR = ноль . Это конец!»

Судьба зидана печальна. К новому году выкинут из клуба!

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