Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, что он думает о доминировании "Барселоны" в Примере.

"Это связано с комплексом причин, одного ответа нет. Могу лишь сказать, что в следующем сезоне мы постараемся стабильно играть в начале сезона, иначе потом нам будет сложно. Победа в Примере должна быть нашей целью.

У нас 33 титула чемпиона, а сколько их у "Барселоны"? Но в последние годы у них все хорошо, поэтому нам остается поздравить их.

Но если говорить о цифрах, то "Реал" чаще выигрывал чемпионат. Но нам нужно изменить динамику последних лет", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что в данный момент "Барселона" 25 лет становилась чемпионом Испании и в данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице.

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