Зидан высказался о доминировании "Барселоны" в чемпионате Испании
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал о том, что он думает о доминировании "Барселоны" в Примере.
"Это связано с комплексом причин, одного ответа нет. Могу лишь сказать, что в следующем сезоне мы постараемся стабильно играть в начале сезона, иначе потом нам будет сложно. Победа в Примере должна быть нашей целью.
У нас 33 титула чемпиона, а сколько их у "Барселоны"? Но в последние годы у них все хорошо, поэтому нам остается поздравить их.
Но если говорить о цифрах, то "Реал" чаще выигрывал чемпионат. Но нам нужно изменить динамику последних лет", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что в данный момент "Барселона" 25 лет становилась чемпионом Испании и в данный момент уверенно лидирует в турнирной таблице.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|33
|77
|2
|Атлетико Мадрид
|33
|68
|3
|Реал Мадрид
|33
|64
|4
|Хетафе
|33
|54
|5
|Валенсия
|33
|52
|6
|Севилья
|33
|52
|7
|Атлетик Бильбао
|33
|46
|8
|Алавес
|33
|46
|9
|Бетис
|33
|43
|10
|Эспаньол
|33
|42
|11
|Реал Сосьедад
|33
|41
|12
|Леганес
|33
|41
|13
|Эйбар
|34
|40
|14
|Вильярреал
|33
|36
|15
|Сельта Виго
|33
|35
|16
|Жирона
|33
|34
|17
|Леванте
|33
|34
|18
|Реал Вальядолид
|33
|32
|19
|Уэска
|34
|29
|20
|Райо Вальекано
|33
|28