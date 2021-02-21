Зидан высказался о катастрофической ситуации с травмами в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о большом количестве травмированных футболистов в мадридском клубе.

"У нас много травмированных. Я надеюсь, что некоторые из них вернутся в строй, но не знаю, произойдет ли это на следующей неделе. Впрочем, доступные игроки полностью преданы команде. Мы будем использовать их. Это сложно, но нам необходимо продолжать", – приводит слова Зидана Marca.

В нынешнем сезоне футболисты "Реала" получили 41 травму и это в 1,5 раза больше, чем у "Барселоны".

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