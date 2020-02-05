Зидан высказался о конкуренции с "Барселоной" в чемпионате Испании

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил уверенность, что борьба за чемпионский титул в Испании будет идти до последних туров.

"Барселона" будет сражаться до конца сезона. У них нет очевидных слабостей и они хорошо играют. Но мы не думаем о них, так как концентрируемся лишь на себе. Пока что мы ничего не выиграли", - приводит слова Зидана Marca.

После 22 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Барселону" на три очка.

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