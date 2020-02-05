Зидан высказался о конкуренции с "Барселоной" в чемпионате Испании
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан выразил уверенность, что борьба за чемпионский титул в Испании будет идти до последних туров.
"Барселона" будет сражаться до конца сезона. У них нет очевидных слабостей и они хорошо играют. Но мы не думаем о них, так как концентрируемся лишь на себе. Пока что мы ничего не выиграли", - приводит слова Зидана Marca.
После 22 туров "Реал" лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, опережая "Барселону" на три очка.
Не пропустите: Ла Лига назвала дату проведения матча "Реал" - "Барселона". | http://soccernews.ru
главное
-
"Барселоне" могут разрешить подписать форварда, несмотря на закрытие трансферного окна
-
"Зенит" не изменил позицию по Кокорину. Форварда отпустят только в один клуб
-
ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 2
-
Два российских клуба намерены подписать Кокорина
Лента новостей
-
В Испании определились с местом проведения финалов Кубка на ближайшие четыре года
-
Зидан высказался о конкуренции с "Барселоной" в чемпионате Испании
-
Молодежная сборная России показала, как выглядели футболисты в детстве
-
В "Интере" объяснили, почему клуб не расторг контракт со Спаллетти
-
Тарасов в третий раз стал отцом
-
1
"Барселоне" могут разрешить подписать форварда, несмотря на закрытие трансферного окна
-
"Зенит" не изменил позицию по Кокорину. Форварда отпустят только в один клуб
-
Руководство "Челси" выделит огромную сумму Лэмпарду на летние трансферы
-
В "Барселоне" высказались о возможных трансферах Неймара и Лаутаро Мартинеса
-
Черышев включен в заявку "Валенсии" на плей-офф Лиги Чемпионов
-
2
Роналду поздравил сам себя с юбилеем
-
Дортмундская "Боруссия" потеряла ведущего игрока перед матчем с ПСЖ в Лиге Чемпионов
-
"Манчестер Сити" нацелился на юного таланта, который забил более 60 голов в 40 матчах
-
Новичок ЦСКА Шкурин помог команде обыграть испанский клуб
-
Сетьен прокомментировал конфликт между Месси и Абидалем
-
ЦСКА хочет перехватить трансферную цель "Реала" и "Барселоны"
-
Азар вернулся в строй
-
Экс-игрок "Локомотива" станет профессиональным гольфистом
-
Тратят те, от кого этого не ожидаешь, а невероятные транферы проворачиваются за копейки: чем запомнилось зимнее трансферное окно? Часть 2
-
Моуринью сообщил примерные сроки возвращения Кейна
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14