Зидан высказался о конкурентоспособности "Барселоны"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил шансы "Барселоны" бороться за трофеи в новом сезоне.
"Нужно уважать соперника. Я не знаю, что происходит внутри "Барсы", но, думаю, в каждом клубе есть проблемы и трудности. "Барселона", учитывая их состав, будет бороться за все титулы. Не сомневаюсь в этом", - приводит слова Зидана AS.
Напомним, что в прошлом сезоне "сине-гранатовые" не выиграли ни одного трофея, а "Реал" стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.
В межсезонье "Барса" сменила тренера - вместо Кике Сетьена команду возглавил Рональд Куман.
Не пропустите: СМИ: Куман обеспокоен действиями руководства "Барселоны". | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14