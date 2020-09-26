Зидан высказался о конкурентоспособности "Барселоны"

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Зидан высказался о конкурентоспособности "Барселоны"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан оценил шансы "Барселоны" бороться за трофеи в новом сезоне.

"Нужно уважать соперника. Я не знаю, что происходит внутри "Барсы", но, думаю, в каждом клубе есть проблемы и трудности. "Барселона", учитывая их состав, будет бороться за все титулы. Не сомневаюсь в этом", - приводит слова Зидана AS.

Напомним, что в прошлом сезоне "сине-гранатовые" не выиграли ни одного трофея, а "Реал" стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны.

В межсезонье "Барса" сменила тренера - вместо Кике Сетьена команду возглавил Рональд Куман.

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