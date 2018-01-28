Зидан высказался о недовольстве Бензема заменой в матче с "Валенсией"

Теги реал мадридзинедин зиданкарим бензема

Зидан высказался о недовольстве Бензема заменой в матче с "Валенсией"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии по поводу недовольства форварда Карима Бензема своей заменой в матче с "Валенсией".

"Все футболисты злятся, когда их меняют, но это непринципиально. Главное - это результат, и Карим рад так же, как и все мы" - цитирует французского наставника AS.

Напомним, что Бензема был заменён на Марко Асенсио на 78-й минуте матча, до этого он помог команде, заработав пенальти.

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