Зидан высказался о недовольстве Бензема заменой в матче с "Валенсией"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии по поводу недовольства форварда Карима Бензема своей заменой в матче с "Валенсией".

"Все футболисты злятся, когда их меняют, но это непринципиально. Главное - это результат, и Карим рад так же, как и все мы" - цитирует французского наставника AS.

Напомним, что Бензема был заменён на Марко Асенсио на 78-й минуте матча, до этого он помог команде, заработав пенальти.

Не пропустите: Зидан прокомментировал победу над "Валенсией". | http://soccernews.ru