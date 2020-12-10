Зидан высказался о победе "Реала" над "Боруссией"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после домашней победы над менхенгладбахской "Боруссией" (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.

Набрав три очка, "сливочные" вышли в плей-офф главного еврокубка с первого места, хотя до игры рисковали вообще вылететь из турнира.

"Мы очень довольны. Нашей целью было попытаться выиграть группу, и мы сделали это. Команда провела блистательный матч в каждом аспекте, с первой до последней минуты. "Реал" умеет побеждать в нужный момент, в момент, когда особенно тяжело. Когда нам нужна победа, мы её добиваемся", - цитирует Зидана AS.

В 1/8 финала ЛЧ "Реал" сыграет с "Аталантой", "Лацио", "РБ Лейпциг" или "Порту".

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