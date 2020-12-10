Зидан высказался о победе "Реала" над "Боруссией"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после домашней победы над менхенгладбахской "Боруссией" (2:0) в 6-м туре группового этапа Лиги Чемпионов.
Набрав три очка, "сливочные" вышли в плей-офф главного еврокубка с первого места, хотя до игры рисковали вообще вылететь из турнира.
"Мы очень довольны. Нашей целью было попытаться выиграть группу, и мы сделали это. Команда провела блистательный матч в каждом аспекте, с первой до последней минуты. "Реал" умеет побеждать в нужный момент, в момент, когда особенно тяжело. Когда нам нужна победа, мы её добиваемся", - цитирует Зидана AS.
В 1/8 финала ЛЧ "Реал" сыграет с "Аталантой", "Лацио", "РБ Лейпциг" или "Порту".
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Выступление клубов РПЛ в Лиге Чемпионов: подробная статистика
Турнирные таблицы
|Группа A
|М
|О
|1
|Арсенал Лондон
|6
|10
|2
|Боруссия Дортмунд
|6
|10
|3
|Осер
|6
|7
|4
|ПСВ
|6
|6
|Группа B
|М
|О
|1
|Валенсия
|6
|16
|2
|Базель
|6
|9
|3
|Ливерпуль
|6
|8
|4
|Спартак Москва
|6
|0
|Группа C
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|6
|9
|2
|Рома
|6
|9
|3
|АЕК
|6
|6
|4
|Генк
|6
|4
|Группа D
|М
|О
|1
|Интер Милан
|6
|11
|2
|Аякс
|6
|8
|3
|Лион
|6
|8
|4
|Русенборг
|6
|4
|Группа E
|М
|О
|1
|Ювентус
|6
|13
|2
|Ньюкасл Юнайтед
|6
|9
|3
|Динамо Киев
|6
|7
|4
|Фейеноорд
|6
|5
|Группа F
|М
|О
|1
|Манчестер Юнайтед
|6
|15
|2
|Байер Леверкузен
|6
|9
|3
|Маккаби Хайфа
|6
|7
|4
|Олимпиакос Пирей
|6
|4
|Группа G
|М
|О
|1
|Милан
|6
|12
|2
|Депортиво Ла-Корунья
|6
|12
|3
|Ланс
|6
|8
|4
|Бавария Мюнхен
|6
|2
|Группа H
|М
|О
|1
|Барселона
|6
|18
|2
|Локомотив Москва
|6
|7
|3
|Клуб Брюгге
|6
|5
|4
|Галатасарай
|6
|4