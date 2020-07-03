Зидан высказался о победе "Реала" над "Хетафе"
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после матча 33-го тура Примеры против "Хетафе".
Напомним, что "сливочные" выиграли со счётом 1:0 благодаря голу Серхио Рамоса с пенальти и увеличили отрыв от "Барселоны" в чемпионской гонке до 4 очков.
"Ещё до матча знал, что будет очень непросто. В первом тайме соперник высоко прессинговал, но мы терпеливо ждали гола. Мы должны были сохранять спокойствие, несмотря на блестящие действия "Хетафе" в обороне. Нужно поздравить игроков, потому что им было сложно как психологически, так и физически.
Это всего лишь три очка, но они очень важны, потому что нам была нужна эта победа. Теперь впереди пять финалов. Самое важное сейчас - отдохнуть и подумать о следующем матче. Пока чемпионат не завершён, нельзя говорить о победе в нём", - цитирует Зидана AS.
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