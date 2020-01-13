Зидан высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании

Теги реал мадридатлетико мадридзинедин зидан

Зидан высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы своей команды над "Атлетико" в финальном матче Суперкубка Испании.

"Реал" приехал сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. "Атлетико" играл очень хорошо. Нужно поздравить игроков и особенно Куртуа. Победа - их заслуга, особенно в серии пенальти.

Когда я был игроком, я отдавал всего себя на поле. Это в ДНК "Реала". Это то, чего я жду - чтобы на поле отдавали всё. Мы провели большую работу и проявили терпение. Мы начали сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие", - цитирует Зидана El Chiringuito.

Напомним, что основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время команды также голов не забили, а в серии пенальти "Реал" разгромил "Атлетико" со счётом 4:1.

Не пропустите: Зидан выигрывает трофей с "Реалом" в среднем каждые 19 матчей. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону"

СМИ узнали три причины отказа Хави возглавить "Барселону"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 19 40
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 19 35
4 Севилья Севилья 19 35
5 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 19 31
6 Валенсия Валенсия 19 31
7 Хетафе Хетафе 19 30
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 19 29
9 Вильярреал Вильярреал 19 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Леванте Леванте 19 26
12 Осасуна Осасуна 19 24
13 Бетис Бетис 19 24
14 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 19 21
15 Алавес Алавес 19 20
16 Эйбар Эйбар 19 19
17 Сельта Виго Сельта Виго 19 15
18 Мальорка Мальорка 19 15
19 Леганес Леганес 19 14
20 Эспаньол Эспаньол 19 11
Полная таблица

топ-5 тегов