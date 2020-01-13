Зидан высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы своей команды над "Атлетико" в финальном матче Суперкубка Испании.
"Реал" приехал сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. "Атлетико" играл очень хорошо. Нужно поздравить игроков и особенно Куртуа. Победа - их заслуга, особенно в серии пенальти.
Когда я был игроком, я отдавал всего себя на поле. Это в ДНК "Реала". Это то, чего я жду - чтобы на поле отдавали всё. Мы провели большую работу и проявили терпение. Мы начали сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие", - цитирует Зидана El Chiringuito.
Напомним, что основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время команды также голов не забили, а в серии пенальти "Реал" разгромил "Атлетико" со счётом 4:1.
Не пропустите: Зидан выигрывает трофей с "Реалом" в среднем каждые 19 матчей. | http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|19
|40
|2
|Реал Мадрид
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|19
|35
|4
|Севилья
|19
|35
|5
|Реал Сосьедад
|19
|31
|6
|Валенсия
|19
|31
|7
|Хетафе
|19
|30
|8
|Атлетик Бильбао
|19
|29
|9
|Вильярреал
|19
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Леванте
|19
|26
|12
|Осасуна
|19
|24
|13
|Бетис
|19
|24
|14
|Реал Вальядолид
|19
|21
|15
|Алавес
|19
|20
|16
|Эйбар
|19
|19
|17
|Сельта Виго
|19
|15
|18
|Мальорка
|19
|15
|19
|Леганес
|19
|14
|20
|Эспаньол
|19
|11