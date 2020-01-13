Зидан высказался о победе "Реала" в Суперкубке Испании

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после победы своей команды над "Атлетико" в финальном матче Суперкубка Испании.

"Реал" приехал сюда за трофеем. Мы увидели отличный финал. "Атлетико" играл очень хорошо. Нужно поздравить игроков и особенно Куртуа. Победа - их заслуга, особенно в серии пенальти.

Когда я был игроком, я отдавал всего себя на поле. Это в ДНК "Реала". Это то, чего я жду - чтобы на поле отдавали всё. Мы провели большую работу и проявили терпение. Мы начали сезон с некоторыми сложностями, но всегда нужно сохранять спокойствие", - цитирует Зидана El Chiringuito.

Напомним, что основное время встречи завершилось нулевой ничьей, в дополнительное время команды также голов не забили, а в серии пенальти "Реал" разгромил "Атлетико" со счётом 4:1.

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