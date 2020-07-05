Зидан высказался о положении Азара в "Реале"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением о положении в команде бельгийского нападающего Эдена Азара.

"У Эдена сейчас сложные времена. Мы не хотим рисковать его здоровьем, он согласился с нашим мнением. Надеюсь, что он еще сыграет в этом сезоне. Он получил сильный удар в матче с "Эспаньолом". Его здоровьем занимаются специалисты", - приводит слова Зидана Marca.

В нынешнем сезоне 29-летний Азар провел за "Реал" 19 матчей во всех турнирах, забил один гол и отдал семь результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2024 года.

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