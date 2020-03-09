Зидан высказался о поражении "Реала" от "Бетиса"

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Зидан высказался о поражении "Реала" от "Бетиса"

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии после матча 27-го тура Примеры против "Бетиса", который завершился поражением "сливочных" со счётом 1:2.

"Это была плохая игра. Сегодня нам не хватало всего. Это был наш худший матч в сезоне. Мы не преуспели ни в первом тайме, ни во втором. Команда допустила много ошибок и много потерь. Нам не хватало энергии и агрессивности. Я несу за это ответственность. Нет какого-то особенного объяснения произошедшему. Мы продолжим бороться. Осталось 11 матчей, и мы ещё поспорим за титул. Но сегодня мы не сделали ничего, чтобы победить", - цитирует Зидана Marca.

Напомним, что "Реал" по итогам тура упустил лидерство в Примере. "Барселона" теперь впереди на два очка.

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