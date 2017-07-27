Зидан высказался о потенциально рекордной сделке по Мбаппе

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Зидан высказался о потенциально рекордной сделке по МбаппеГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о потенциально рекордной сделке своего клуба по форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

"Я являюсь тренером, журналистам нужно поговорить с кем-то еще о том, стоит Мбаппе такой суммы или нет. До сих пор Ничего еще не случилось, у нас есть команда, которую мы имеем", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Мбаппе опасается конкуренции с мадридским трио ВВС. | soccernews.ru

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