Зидан высказался о потенциально рекордной сделке по Мбаппе

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о потенциально рекордной сделке своего клуба по форварду "Монако" Килиану Мбаппе.

"Я являюсь тренером, журналистам нужно поговорить с кем-то еще о том, стоит Мбаппе такой суммы или нет. До сих пор Ничего еще не случилось, у нас есть команда, которую мы имеем", - цитирует наставника "сливочных" AS.

Напомним, Мбаппе опасается конкуренции с мадридским трио ВВС. | soccernews.ru