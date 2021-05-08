Зидан высказался о поведении Азара после поражения "Реала" от "Челси"

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Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал оценку поведению вингера своей команды Эдена Азара в минувшую среду.

Напомним, что бельгиец, несмотря на вылет "сливочных" из Лиги Чемпионов, находился в довольно хорошем расположении духа, обнимался с игроками "Челси" Эдуаром Менди и Куртом Зума, активно смеялся.

После этого появилась информация, что королевский клуб выставит на трансфер 30-летнего футболиста. Выручить за него хотят 50 миллионов евро.

"Азар уже принёс извинения за произошедшее. Он не хотел никого обидеть. Он продолжит выступать за "Реал". Мы с ним поговорили, обсудили случившееся. Теперь это в прошлом", - цитирует Зидана Marca.

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