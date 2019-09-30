Зидан высказался о предстоящем матче с "Брюгге" в Лиге Чемпионов



Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился ожиданиями от матча 2-го тура группового этапа Лиги Чемпионов с бельгийским "Брюгге".

"Мы неудачно стартовали в Лиге Чемпионов. Мы занимаем четвертое место в группе и обязаны добиться победы над "Брюгге".

Рамос - наш капитан. Быть может, ему нужен отдых, но не сейчас.

Я верю, что Азар добьется успеха в "Реале". Он знает, что мы требуем от него. Эдену нужно больше времени. Мы остаемся спокойными, я вообще не волнуюсь", - приводит слова Зидана Marca.

Матч "Реал" - "Брюгге" состоится 1 октября. Начало встречи в 19.55 по московскому времени.

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