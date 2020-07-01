Зидан высказался о предстоящем переходе Хакими в "Интер"

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Зидан высказался о предстоящем переходе Хакими в "Интер"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал предстоящий переход марокканского защитника команды Ашрафа Хакими в миланский "Интер".

"Хакими является игроком "Реала", но случиться может все. Существуют экономический и спортивный моменты. Все может решиться в ближайшее время. Это не означает, что ситуация с Ашрафом меня не интересует, но этим вопросом занимается клуб", - приводит слова Зидана Marca.

Ранее сообщалось, что "Интер" заплатит за марокканца около 60 миллионов евро. Футболист подпишет с миланским клубом пятилетний контракт.

Последние два сезона 21-летний Хакими провел в дортмундской "Боруссии" на правах аренды. В составе немецкого клуба он провел 73 матча во всех турнирах, забил 12 голов и отдал 17 результативных передач.

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