Зидан высказался о предстоящем трансферном окне

Наставник "Реала" Зинедин Зидан поделился планами на летнее трансферное окно.

"Я вижу в каком положении сейчас клуб и разговариваю с руководством о будущих приобретениях. Я не могу назвать конкретных имен. Пока неизвестно, как для нас пройдет это трансферное окно. Могу сказать точно, что трансферы будут, как входящие так и исходящие", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что Зидан вернулся в "Реал" 11 марта, сменив на посту тренера команды Сантьяго Солари.

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