Зидан высказался о провокационном поведении Бэйла во время празднования выхода сборной Уэльса на Евро-2020

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан ушёл от прямого ответа на вопрос о провокационном поведении вингера Гарета Бэйла во время празднования выхода сборной Уэльса на Евро-2020.

"Когда он вернулся из сборной, я пообщался с ним так же, как и с другими игроками. Мы обсуждали футбольные вопросы, а не то, что происходило вне поля. Гарет хорошо себя чувствует и нормально тренируется. Думаю, вокруг жеста Бэйла поднялось много шумихи, но нам нужно сосредоточиться на футболе.

То, что сказано и сделано за пределами клуба, меня не интересует. Учитывая все достижения Бэйла в составе "Реала", фанаты должны его поддержать. Он может снова стать определяющим игроком. Я рассчитываю на Гарета, как и ранее", - приводит слова Зидана Marca.

Напомним, что валлиец отпраздновал выход своей национальной сборной на Евро-2020 с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке".

Бэйл был близок к уходу из "Реала" летом, но в итоге остался в команде. Игрок неплохо провёл старт сезона, но с 5 октября он не выходит на поле в составе "бланкос" из-за мифической травмы.

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