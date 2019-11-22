Зидан высказался о провокационном поведении Бэйла во время празднования выхода сборной Уэльса на Евро-2020
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан ушёл от прямого ответа на вопрос о провокационном поведении вингера Гарета Бэйла во время празднования выхода сборной Уэльса на Евро-2020.
"Когда он вернулся из сборной, я пообщался с ним так же, как и с другими игроками. Мы обсуждали футбольные вопросы, а не то, что происходило вне поля. Гарет хорошо себя чувствует и нормально тренируется. Думаю, вокруг жеста Бэйла поднялось много шумихи, но нам нужно сосредоточиться на футболе.
То, что сказано и сделано за пределами клуба, меня не интересует. Учитывая все достижения Бэйла в составе "Реала", фанаты должны его поддержать. Он может снова стать определяющим игроком. Я рассчитываю на Гарета, как и ранее", - приводит слова Зидана Marca.
Напомним, что валлиец отпраздновал выход своей национальной сборной на Евро-2020 с флагом "Уэльс, гольф, Мадрид. Именно в таком порядке".
Бэйл был близок к уходу из "Реала" летом, но в итоге остался в команде. Игрок неплохо провёл старт сезона, но с 5 октября он не выходит на поле в составе "бланкос" из-за мифической травмы.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|12
|25
|2
|Реал Мадрид
|12
|25
|3
|Атлетико Мадрид
|13
|24
|4
|Севилья
|13
|24
|5
|Реал Сосьедад
|13
|23
|6
|Атлетик Бильбао
|13
|20
|7
|Хетафе
|13
|20
|8
|Гранада
|13
|20
|9
|Валенсия
|13
|20
|10
|Осасуна
|13
|19
|11
|Вильярреал
|13
|18
|12
|Леванте
|13
|17
|13
|Реал Вальядолид
|13
|17
|14
|Алавес
|13
|15
|15
|Эйбар
|13
|15
|16
|Мальорка
|13
|14
|17
|Бетис
|13
|13
|18
|Сельта Виго
|13
|9
|19
|Эспаньол
|13
|8
|20
|Леганес
|13
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