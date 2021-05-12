Зидан высказался о решениях арбитров

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Зидан высказался о решениях арбитровФото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сказал, что необходимо прояснить критерии, по которым работает система ВАР.

– Футболисты хотят показывать хорошую игру. Мы все этого хотим. Мы будем бороться, чтобы победить. Сейчас мы думаем только об этом.

Я больше не хочу говорить о судьях. Я верю в футбол, здесь каждый выполняет свою работу. Я не буду снова высказываться по этому поводу, потому что мои слова поднимут шум. Мы хотим заниматься своим делом.
Я считаю, что решения должны быть понятны всем. ВАР помогает. Но, по моему мнению, некоторые моменты нужно прояснить. Хорошо, если для этого людям футбола нужно собраться вместе.

– Вы смотрите матчи конкурентов?

– Да, иногда я могу этим заняться. Они проходят поздно, так что я уже дома. Поэтому да, смотрю. Мне нравится футбол, поэтому я смотрю игры, – сказал Зидан.

Напомним, что завтра, 13 мая, "Реал" сыграет с "Гранадой" в гостях.

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