Зидан высказался о решениях арбитров
Фото: твиттер "Реала"/Автор неизвестен
Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан сказал, что необходимо прояснить критерии, по которым работает система ВАР.
– Футболисты хотят показывать хорошую игру. Мы все этого хотим. Мы будем бороться, чтобы победить. Сейчас мы думаем только об этом.
Я больше не хочу говорить о судьях. Я верю в футбол, здесь каждый выполняет свою работу. Я не буду снова высказываться по этому поводу, потому что мои слова поднимут шум. Мы хотим заниматься своим делом.
Я считаю, что решения должны быть понятны всем. ВАР помогает. Но, по моему мнению, некоторые моменты нужно прояснить. Хорошо, если для этого людям футбола нужно собраться вместе.
– Вы смотрите матчи конкурентов?
– Да, иногда я могу этим заняться. Они проходят поздно, так что я уже дома. Поэтому да, смотрю. Мне нравится футбол, поэтому я смотрю игры, – сказал Зидан.
Напомним, что завтра, 13 мая, "Реал" сыграет с "Гранадой" в гостях.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14