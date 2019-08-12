Зидан высказался о роли Хамеса и Бэйла в "Реале"
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказал свое мнение о полузащитнике Хамесе Родригесе и нападающем Гарете Бэйле, которые могут покинуть клуб летом.
"Хамес и Бэйл - игроки "Реала". Они являются важными членами нашей команды. В данный момент я рассчитываю на всех игроков, которые входят в состав "Реала". До 31 августа может произойти всякое, но сейчас все они играют за "Реал". А я, как тренер, должен использовать всех своих игроков", - цитирует Зидана Football Espana.
Ранее сообщалось, что 30-летний Бэйл мог перейти в "Цзянсу Сунин", но "Реал" в последний момент отменил трансфер.
Что касается 27-летнего Родригеса, то им интересовались "Наполи" и "Атлетико", но его трансфер так до сих пор и не состоялся.
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|Валенсия
|38
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|5
|Хетафе
|38
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|6
|Севилья
|38
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|7
|Эспаньол
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|8
|Атлетик Бильбао
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|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
|38
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|Леганес
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|Вильярреал
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|16
|Реал Вальядолид
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|Жирона
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