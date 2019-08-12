Зидан высказался о роли Хамеса и Бэйла в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан высказал свое мнение о полузащитнике Хамесе Родригесе и нападающем Гарете Бэйле, которые могут покинуть клуб летом.

"Хамес и Бэйл - игроки "Реала". Они являются важными членами нашей команды. В данный момент я рассчитываю на всех игроков, которые входят в состав "Реала". До 31 августа может произойти всякое, но сейчас все они играют за "Реал". А я, как тренер, должен использовать всех своих игроков", - цитирует Зидана Football Espana.

Ранее сообщалось, что 30-летний Бэйл мог перейти в "Цзянсу Сунин", но "Реал" в последний момент отменил трансфер.

Что касается 27-летнего Родригеса, то им интересовались "Наполи" и "Атлетико", но его трансфер так до сих пор и не состоялся.

Не пропустите: ПСЖ разрешил "Реалу" провести переговоры с Неймаром. | http://soccernews.ru