Зидан высказался о роли Месси в преддверии "класико"



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан поделился мнением об аргентинском нападающем "Барселоны" Лионеле Месси в преддверии матча 26-го тура чемпионата с каталонским клубом.

"Мы знаем о важности Месси для "Барселоны". Он является ключевым игроком команды, но у них есть и другие хорошие игроки. Поэтому мы думаем о своем игре. Мы знаем, что нам предстоит матч с сильным соперником.

Брейтуэйт является хорошим игроком. Он только что перешел в команду, за которую играют другие отличные футболисты.

Только одна команда может стать чемпионом и мы будем бороться до конца", - приводит слова Зидана официальный сайт клуба.

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