Зидан высказался о шансах "Реала" в чемпионской гонке

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Зидан высказался о шансах "Реала" в чемпионской гонке

Фото: инстаграм Зинедина Зидана/Автор неизвестен

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мнение о шансах клуба на чемпионство после ничьей в матче Ла Лиги с "Бетисом" (0:0).

"У нас не было проблем с физическим состоянием. В концовке мы смотрелись лучше, чем в некоторых других матчах. Я не думаю, что конкуренты возьмут максимальное количество очков в оставшихся матчах. Но если они сделают это, то мы не станем чемпионами", - приводит слова Зидана Get Spanish Football News.

За пять туров до завершения сезона "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании и на два очка отстает от "Атлетико", который провел на один матч меньше. При этом "Реал" на три очка опережает "Барселону", но у каталонцев есть два матча в запасе.

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