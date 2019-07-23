Зидан высказался о ситуации с Бэйлом

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о ситуации вокруг вингера своей команды Гарета Бэйла.

"Я не проявлял ни к кому неуважение, тем более к Бэйлу. Клуб работает над его уходом. Точка. С "Баварией" Гарет не сыграл, потому что не захотел. Он сказал, что не намерен выходить на поле, поскольку клуб пытается его продать.

На сегодняшний день Гарет является игроком "Мадрида", и я уважаю это, что мне кажется самым главным. Посмотрим что случится в матче с "Арсеналом", он не говорил, что не примет участие в игре. Сейчас он с нами, и я буду на него рассчитывать. Такова реальность", - цитирует Зидана AS.

Ранее французский тренер открыто заявил, что Бэйлу лучше покинуть "Реал" как можно быстрее.

По данным СМИ, за 30-летнего валлийца ведут борьбу три китайских клуба - "Цзянсу Сунин", "Шанхай Шенхуа" и "Бэйцзин Гоань".

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