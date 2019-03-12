Зидан высказался о ситуации с Иско
Новый главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником Иско, который практически не играл в последние месяцы.
СМИ утверждали, что у футболиста был конфликт с бывшим наставником Сантьяго Солари.
"Я не собираюсь вмешиваться в то, что произошло между другими людьми. Я никогда так не поступал. Хочу вернуться в команду, приступить к тренировкам и делать свою работу хорошо", - сказал Зидан.
В текущем сезоне 26-летний Иско сыграл за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист.
Контракт хавбека с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года.
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