Зидан высказался о ситуации с Иско

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Зидан высказался о ситуации с Иско

Новый главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о ситуации с полузащитником Иско, который практически не играл в последние месяцы.

СМИ утверждали, что у футболиста был конфликт с бывшим наставником Сантьяго Солари.

"Я не собираюсь вмешиваться в то, что произошло между другими людьми. Я никогда так не поступал. Хочу вернуться в команду, приступить к тренировкам и делать свою работу хорошо", - сказал Зидан.

В текущем сезоне 26-летний Иско сыграл за "Реал" 26 матчей во всех турнирах, забил 4 гола и сделал 1 ассист.

Контракт хавбека с королевским клубом рассчитан до июня 2022 года.

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