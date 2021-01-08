Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса
Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о сложностях в переговорах между клубом и капитаном команды Серхио Рамосом о продлении контракта.
Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.
"Я не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас он с нами и команда сосредоточена на завтрашнем матче. Мы хотим, чтобы всё разрешилось. Это касается и Лукаса Васкеса", - цитирует Зидана Marca.
34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 666 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.
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|Команда
|М
|О
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|2
|Барселона
|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
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|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
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|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
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|Эспаньол
|20
|14