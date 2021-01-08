Зидан высказался о ситуации с контрактом Рамоса

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан поделился мыслями о сложностях в переговорах между клубом и капитаном команды Серхио Рамосом о продлении контракта.

Напомним, что действующее соглашение между сторонами истекает в июне 2021 года.

"Я не знаю, что произойдёт в будущем. Сейчас он с нами и команда сосредоточена на завтрашнем матче. Мы хотим, чтобы всё разрешилось. Это касается и Лукаса Васкеса", - цитирует Зидана Marca.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года, сыграл 666 матчей, забил 100 голов и сделал 40 ассистов.

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