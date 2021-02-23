Зидан высказался о ситуации с травмами в "Реале" перед матчем с "Аталантой"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан рассказал о своих ожиданиях от первого матча 1/8 финала Лиги Чемпионов с итальянской "Аталантой".

"Мы расстроены из-за травм игроков, мы действительно потеряли многих футболистов. Впрочем, мы готовы к матчу. Нам нужно будет адаптироваться к игре соперника, который отлично атакует и хорошо готов физически. Нам нужно сыграть в свой футбол. "Реал" любит играть под давлением", - приводит слова Зидана Marca.

Матч "Аталанта" - "Реал" состоится завтра, 24 февраля, и начнется в 23:00 мск.

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