Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о ситуации с возможным провозглашением независимости Каталонии.

"Я слежу за событиями, как и все остальные. Но я не буду здесь говорить о том, что я думаю по этому поводу, это личное. Мы собрались здесь, чтобы говорить о футболе, я не думаю, что это подходящее место для того, чтобы говорить об этом - это другой разговор. Если вы спросите меня о завтрашнем матче, я отвечу вам, но не на другие вопросы ", - цитирует наставника "сливочных" El Mundo Deportivo.

Напомним, Зидан высказался о предстоящем матче "Атлетико" против "Барселоны". | soccernews.ru