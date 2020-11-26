Зидан высказался о смерти Диего Марадоны

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан отреагировал на новость о смерти легендарного аргентинского футболиста Диего Марадоны.

"Мировой футбол понёс огромную потерю. В моей памяти ещё свежи воспоминания о ЧМ-1986, мне тогда было 14 лет. Марадона был уникален. Он был игроком, которого все любили. Диего был потрясающим. Мне посчастливилось сказать Марадоне, что я считаю его блестящим футболистом. Мне очень жаль. Не могу найти слов, чтобы выразить свои чувства. Мы все очень опечалены", - цитирует Зидана AS.

Марадона умер в среду от остановки сердца. Ему было 60 лет. Проводить в последний путь культового игрока придут около миллиона человек. Ожидается, что церемония прощания в президентском дворце продлится 48 часов.

Аргентинец выигрывал трофеи с "Бока Хуниорс", "Барселоной" и "Наполи". В 1986 году он становился чемпионом мира со сборной.

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