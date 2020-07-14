Зидан высказался о состоянии здоровья Азара

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Зидан высказался о состоянии здоровья Азара

Наставник мадридского "Реала" Зинедин Зидан дал комментарии по поводу ситуации с травмой вингера Эдена Азара.

Напомним, что звёздный бельгиец испытывает проблемы с голеностопом, из-за чего в июле он провёл на поле всего 9 минут.

"Чтобы принимать участие в матчах, футболист должен быть очень хорошо готов. Про Азара пока нельзя сказать такого. Это сложная ситуация, но я надеюсь, что до четверга его состояние изменится и он сможет помочь команде", - приводит слова Зидана Marca.

29-летний Азар в текущем сезоне сыграл за "Реал" 20 матчей, забил 1 гол и сделал 7 ассистов.

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