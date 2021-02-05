Зидан высказался о своем будущем в "Реале"

Наставник "Реала" Зинедин Зидан заявил, что не собирается в подавать в отставку.

"Я не знаю, что произойдет. Мы хотим доиграть сезон в текущем составе. Ходит много слухов: о смене тренера, об уходе игроков. Если люди хотят, чтобы я ушел, то я не планирую уходить. И игроки тоже.

В клубе сейчас непростая ситуация. Мы играем не лучшим образом, это правда, но мы полны решимости изменить ситуацию", — цитирует Зидана Marca.