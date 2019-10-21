Зидан высказался о своем положении в "Реале"

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Зидан высказался о своем положении в "Реале"

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан заявил, что он намерен вечно тренировать королевский клуб.

"В футболе достижения забываются, но такова жизнь. Я согласен с тем, что существует лишь настоящее. Наши достижения с "Реалом" уже в прошлом. Меня раздражает то, что говорят обо мне. Но я стараюсь мыслить позитивно. Обсуждать будущее тренера - это работа журналистов. 

Я хочу вечно работать в "Реале". Но в этом клубе всегда будет давление. Мы понимаем, что наше положение в группе Лиги Чемпионов не лучшее, но ничего не решено до завершения группового этапа", - приводит слова Зидана Marca.

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