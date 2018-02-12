Зидан высказался о своей возможной работе с ПСЖ

Теги реал мадридпсжзинедин зидан

Зидан высказался о своей возможной работе с ПСЖГлавный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своей возможной работе в будущем с французским ПСЖ.

"Приму ли я ПСЖ в будущем? Я нахожусь в Мадриде и хорошо себя чувствую здесь. Мы не можем говорить о будущем. Я сделаю все, чтобы оставаться здесь как можно дольше", - приводит слова наставника королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, Зидан прокомментировал свист болельщиков в адрес Бензема. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов?
Все опросы

главное

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Тяжелый выезд в Сербию: ЦСКА сразится с "Црвеной Звездой"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 23 59
2 Атлетико Мадрид 23 52
3 Валенсия 23 43
4 Реал Мадрид 22 42
5 Вильярреал 23 37
6 Севилья 23 36
7 Эйбар 23 35
8 Сельта Виго 23 32
9 Жирона 23 31
10 Хетафе 23 30
11 Бетис 22 30
12 Леганес 22 29
13 Атлетик Бильбао 23 28
14 Реал Сосьедад 23 26
15 Эспаньол 23 26
16 Алавес 23 25
17 Леванте 23 20
18 Лас Пальмас 23 18
19 Депортиво Ла-Корунья 22 17
20 Малага 23 13
Полная таблица

топ-5 тегов