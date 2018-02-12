Зидан высказался о своей возможной работе с ПСЖ

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о своей возможной работе в будущем с французским ПСЖ.

" Приму ли я ПСЖ в будущем? Я нахожусь в Мадриде и хорошо себя чувствую здесь. Мы не можем говорить о будущем. Я сделаю все, чтобы оставаться здесь как можно дольше ", - приводит слова наставника королевского клуба Le 10 Sport.

Напомним, Зидан прокомментировал свист болельщиков в адрес Бензема. | soccernews.ru