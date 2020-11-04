Зидан высказался о том, что Марадона попал в больницу

Теги зинедин зидандиего марадона

Зидан высказался о том, что Марадона попал в больницу

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что легендарный футболист Диего Марадона попал в больницу.

Ранее сообщалось, что у аргентинцы было кровоизлияние в мозг, из-за чего ему пришлось перенести операцию, которая прошла успешно.

"Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Мы все знаем, кто он такой, и каким игроком был. Ему всего 60 лет.

Желаю, чтобы все у него было хорошо. Этого мы все желаем ему и его семье", - цитирует Зидана Sky Sports.

60-летний Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима". 

Не пропустите: Марадона высказался о пандемии коронавируса. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

главное

Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Гончаренко признан лучшим тренером РПЛ в октябре

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бока Хуниорс Бока Хуниорс 23 48
2 Ривер Плейт Ривер Плейт 23 47
3 Велес Сарсфилд Велес Сарсфилд 23 39
4 Расинг Клуб Расинг Клуб 23 39
5 Аргентинос Хуниорс Аргентинос Хуниорс 23 39
6 Дефенса и Хустисия Дефенса и Хустисия 23 36
7 Ланус Ланус 23 36
8 Сан Лоренцо Сан Лоренцо 23 36
9 Росарио Сентраль Росарио Сентраль 23 36
10 Ньюэллз Олд Бойз Ньюэллз Олд Бойз 23 35
11 Арсенал Арсенал 23 34
12 Тальерес де Кордоба Тальерес де Кордоба 23 34
13 Эстудиантес Эстудиантес 23 30
14 Индепендьенте Индепендьенте 23 29
15 Атлетико Тукуман Атлетико Тукуман 23 29
16 Унион Санта-Фе Унион Санта-Фе 23 27
17 Банфилд Банфилд 23 26
18 К Кордоба Сантьяго К Кордоба Сантьяго 23 26
19 Химнасия Ла-Плата Химнасия Ла-Плата 23 23
20 Патронато Парана Патронато Парана 23 23
21 Уракан Уракан 23 22
22 Альдосиви Альдосиви 23 22
23 Колон Колон 23 18
24 Годой Крус Годой Крус 23 18
Полная таблица

топ-5 тегов