Зидан высказался о том, что Марадона попал в больницу
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал информацию о том, что легендарный футболист Диего Марадона попал в больницу.
Ранее сообщалось, что у аргентинцы было кровоизлияние в мозг, из-за чего ему пришлось перенести операцию, которая прошла успешно.
"Хочу пожелать ему скорейшего выздоровления. Мы все знаем, кто он такой, и каким игроком был. Ему всего 60 лет.
Желаю, чтобы все у него было хорошо. Этого мы все желаем ему и его семье", - цитирует Зидана Sky Sports.
60-летний Марадона в настоящее время тренирует аргентинский клуб "Химнасию и Эсгрима".
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