Зидан высказался о травме Азара



Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, как чувствует себя травмированный форвард Эден Азар.

Напомним, у футболиста диагностировано повреждение бедра правой ноги. Форвард получил травму в матче 11-го тура чемпионата Испании с "Алавесом" (1:2). Он пропустит около трех недель.

"Непростая для него ситуация, но нужно смириться. Он не травмировался никогда, а теперь... Но вернется он сильнее.

Он очень силен, травмы происходят в каждых командах. У меня нет сомнений в отношении Азара. Он скоро будет с нами", - цитирует тренера Marca.

Таким образом, Азар пропустит матчи Ла Лиги с "Севильей" и "Атлетико" в Ла Лиге, а также поединки Лиги Чемпионов с "Шахтером" и менхенгладбахской "Боруссией".

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