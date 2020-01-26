Зидан высказался о травме Бэйла

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Зидан высказался о травме Бэйла

Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан рассказал, как чувствует себя форвард команды Гарет Бэйл, который из-за травмы пропустит матч 21-го тура Примеры.

"Недавно Гарет забил. Я всегда буду защищать своих игроков. Мои футболисты каждый день занимаются, они стараются изо всех сил. У нас все отлично.

У Бэйла есть несколько травм и с этим ничего не сделаешь. Надеюсь, в его игре будет больше последовательности. Практика поможет ему", - цитирует Зидана AS.

Сегодня, 26 января, "Реал" сыграет с "Вальядолидом". Начало - в 23:00 (мск).

В нынешнем сезоне 30-летний валлиец участвовал в 12 матчах Примеры, забив 2 гола.

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