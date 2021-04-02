Зидан высказался о травме Рамоса

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Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму, которую получил капитан команды Серхио Рамос. Напомним, защитник получил повреждение в расположении сборной Испании и пропустит обе встречи с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов и матч против "Барселоны" в Ла Лиге.

"В травме Рамоса нет ничьей вины. Не виноваты ни сборная, ни "Реал". Так случается, это одна из составляющих футбола, которую мы не любим. Когда случается нечто подобное, то нам нужно просто принимать это.

Конечно мы хотим, чтобы Серхио восстановился как можно скорее. Он важен для "Реала" и как игрок, и как капитан", - приводит слова специалиста Marca.