Зидан высказался о травме Рамоса
Фото: Твиттер @realmadrid
Главный тренер "Реала" Зинедин Зидан прокомментировал травму, которую получил капитан команды Серхио Рамос. Напомним, защитник получил повреждение в расположении сборной Испании и пропустит обе встречи с "Ливерпулем" в Лиге Чемпионов и матч против "Барселоны" в Ла Лиге.
"В травме Рамоса нет ничьей вины. Не виноваты ни сборная, ни "Реал". Так случается, это одна из составляющих футбола, которую мы не любим. Когда случается нечто подобное, то нам нужно просто принимать это.
Конечно мы хотим, чтобы Серхио восстановился как можно скорее. Он важен для "Реала" и как игрок, и как капитан", - приводит слова специалиста Marca.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14