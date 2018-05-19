Зидан высказался о вероятном уходе Гризманна из "Атлетико"

Главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан высказался о вероятном уходе форварда Антуана Гризманна из "Атлетико".

"У меня нет никакой информации. Посмотрим. Думаю, это не хорошо и не плохо, если он уйдёт из "Атлетико". Это не моя проблема" - цитирует Зидана Goal.com.

Напомним, что Гризманн, с большей долей вероятности, станет игроком "Барселоны".

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